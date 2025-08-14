擺脫楊柳中南部午後仍有強對流 3天後恐有颱風生成 吳德榮曝侵台機率

中央氣象署發布輕颱楊柳海上颱風警報，台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。楊柳颱風今晨5時的中心位置在金門的西方約210公里之處，以每小時34公里速度，向西北西進行。過去3小時強度減弱，金門已脫離其暴風圈，預計楊柳颱風強度有持續減弱的趨勢。

楊柳颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，澎湖、金門、花蓮、台東、高雄、屏東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石，前往山區及河川活動注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天花東及屏東仍有局部陣雨，雨勢漸緩，午後中南部仍有強對流發展；西半部高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。北部24至37度、中部23至36度、南部23至36度、東部22至35度。

吳德榮表示，明天至周日各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下周一至下周三水氣更多，大氣不穩定，午後有較強的對流；各地仍偏熱。

他說，未來3、4天，南海有熱帶擾動發展成颱風的機率；即使成颱，歐洲模式（ECMWF）模擬為偏西北往海南島方向進行，美國模式（GFS）模擬的路徑又更往西偏，侵台機率皆不高。不過，因為模式有不確定性，應該繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 南海的熱帶擾動有發展成颱風的機率，即使成颱，歐洲模式（左圖，取自tropial tidbits）模擬為偏西北往海南島方向進行，美國模式（右圖，取自tropial tidbits）模擬的路徑又更往西偏。圖／取自「洩天機教室」專欄

