颱風外圍環流影響 台南高屏澎宜花東防大雨

中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣山區及澎湖有局部大雨或豪雨，台南、高雄、屏東、花蓮、台東地區、宜蘭山區及金門有局部大雨發生的機率。

氣象署也提醒，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

商品推薦