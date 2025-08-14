台灣本島脫離暴風圈！明恢復晴朗穩定天氣 東半部仍有間歇性陣雨

楊柳颱風昨（13日）下午1時從台東太麻里附近登陸，下午4時就從台南七股附近出海，快閃停留台灣3小時，並以較快速度持續往西北西移動，中央氣象署預報員朱美霖表示，台灣本島已經脫離暴風圈，颱風登陸中國大陸後會快速減弱，今（14日）白天起恢復到晴朗的穩定天氣。

根據氣象署資訊，楊柳颱風昨晚11時位於金門南南西方90公里，未來以每小時30轉33公里速度，往西北西移動，中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

目前台灣本島已脫離暴風圈，陸上警戒範圍僅剩下澎湖、金門；海上警戒範圍為台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，目前持續針對楊柳颱風發布海陸警報，隨著颱風快速往西北西方向移動，登陸中國大陸後，其強度會快速減弱，目前本島已脫離暴風圈範圍，但今天清晨前澎湖、金門仍要注意風雨影響，西南沿海、澎湖有斷斷續續降雨，其中澎湖還可能出現短延時降雨，金門則降雨開始變大。

朱美霖指出，昨晚至今天清晨花東有較大雨勢，西南沿海有零星陣雨，金門、澎湖凌晨前有大雨或豪雨；上午整體雨勢減緩，今天整日天氣回穩，各地為多雲到晴的好天氣，西半部、各地山區注意午後雷陣雨，中部及中部山區有較大雨勢，東半部則有間歇性降雨。

未來1周天氣部分，朱美霖說，周六晚間起南海至菲律賓東方海面為大低壓帶環境，會帶來南風水氣影響，周日、下周一水氣會增加。周五、周六各地為多雲到晴的穩定天氣，西半部像是苗栗以南有午後雷陣雨，東半部有間歇性陣雨。

周日、下周一受到南方雲系影響，南台灣、東南部整天有斷斷續續陣雨或雷雨，其他地區以午後雷陣雨為主；下周二、下周三各地恢復到多雲到晴的天氣，午後以局部雷陣雨為主。

