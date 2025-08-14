男子遭浪捲走 楊柳掃台 1失蹤112傷28萬餘戶停電

中度颱風楊柳快閃襲台，昨天下午一時許自台東太麻里登陸後，快進快出，三小時後在下午四時許於台南市七股附近出海，今天解除海陸警；襲台過程中，颱風強度和結構幾乎未受破壞，帶來劇烈風雨。中央災害應變中心指出，「楊柳」共造成全台一失蹤一一二傷，累計撤離八○二四人，有廿八萬餘戶停電。

失蹤者廿八歲林男，他在嘉義縣布袋鎮好美里堤防釣魚時遭海浪捲走。統計全國一度有十四縣市停電，合計廿八萬二九六九戶，待修復六萬三八一六戶，預計今晚十一時完全修復。

高雄屏東台東 部分停班課

今天停班停課地區有高雄桃源區拉芙蘭里、復興里、梅山里；屏東縣滿州鄉、春日鄉士文村，以及台東海端鄉海端村新武部落、霧鹿村及利稻村。金門則是上午停班停課。

颱風走了，但華信航空公告，今中午前往返金門航班全數取消；立榮航空今天下午一時前往返金門航班也全數取消，台南往返澎湖航班兩航班將延遲起飛。離島船班今天有九航線、八十一航次停航。高鐵今全線正常營運。

蘭嶼綠島最大陣風達17級

楊柳在台三小時快閃，風雨劇烈，尤其蘭嶼、綠島風力最大陣風達十七級以上，中央氣象署在綠島測得平均風速每秒六十三點四公尺，接近去年康芮颱風每秒六十五公尺的紀錄。

首當其衝的台東蘭嶼一早即狂風暴雨，鄉民說，「樹都吹到鞠躬九十度」；下午從太麻里登陸後，十五級以上強風橫掃，沿岸掀起六米高巨浪，富岡漁港浪濤達三層樓高。十六日將舉行的金崙海洋音樂季，已搭建的主舞台來不及拆卸，昨全被大浪淹沒。富岡漁港岸邊一艘防颱動力膠筏也被吹到馬路上，形成陸上行舟的突兀畫面。

「這個風有點誇張，太可怕了。」台東周姓市民說，強風震動家裡門窗，巨大的碰撞聲響，感覺像是二○一六年尼伯特颱風。市區則有一家連鎖超商整片落地窗被吹破。

楊柳颱風昨從台南市七股附近出海，七股區遭七月初的丹娜絲颱風重創，許多民宅屋頂被吹掀，還臨時蓋著大片帆布，昨天颱風吹起暴風，許多受災戶忙著用繩子固定帆布，個個提心吊膽。記者劉學聖／攝影

高雄母女騎車遭路樹擊中

中午過後高雄颳起八級陣風，潘姓女子騎車載十歲女兒行經鳳山博愛路，遭傾倒的路樹擊中，女兒送醫，所幸母女僅擦挫傷，無大礙。

氣象署表示，颱風遠離、太平洋高壓增強，雨勢會漸緩，今天西半部高溫普遍約攝氏卅五度，東半部卅至卅二度，大台北、雲林、台南及花蓮局部高溫上看卅六度。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會表示，日前受颱風和豪雨影響的中南部災區，以及房屋損壞還沒完成修復的弱勢受災戶，請民進黨的黨公職與地方政府配合做好防救災措施，確保民眾生命及財產安全。

賴總統視導與縣市長視訊

賴總統下午則到中央災害應變中心視導，與台東縣長饒慶玲、高雄市長陳其邁、澎湖縣長陳光復視訊。饒慶玲指台東電桿倒塌百餘支、三萬餘戶停電、行動通訊中斷，請中央協助。賴總統指示經濟部、通訊傳播委員會盡速協助，承諾大多數在昨晚就可復電。賴總統要求ＮＣＣ積極應變電線桿倒塌、基地台損壞，所有電信公司都該到場協助，這些應變措施及流程都應列為ＳＯＰ，丹娜絲颱風後，民眾反映通訊最晚恢復，希望加強改進。

