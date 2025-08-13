快訊

香菜比肉圓貴 小吃店不放了

聯合報／ 記者李柏澔簡慧珍邱書昱戴永華余采瀅／連線報導

中颱楊柳昨襲台，各類蔬菜漲多跌少。根據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜均價每公斤六十三點一元，雖未如前天近七十元的高點，但仍維持在一定高檔。其中粉蔥上價每公斤上四○五元，日蔥更要四五○元，讓婆婆媽媽直呼實在買不下手。

根據北農統計，昨日菜價與進貨量都較昨日略減，承銷人購買意願不高，造成買氣偏弱，各菜種行情跌多漲少，不過青蔥價格則是上漲明顯，單日便大漲八十元。

農糧署以國人常吃的蔥種統計，日蔥昨每公斤均價來到四一五點七元、粉蔥三二三點七元、北蔥一七七點八元。青蔥則是二九○點七元，創近十年來次高。

除了蔥價飆漲，目前「菜王」是香菜，每公斤高達一千兩百五十元，部分小吃業者已停供香菜。肉圓店老闆說，現在香菜比肉圓還貴，已公告暫停供應。

針對近期因颱風與豪雨而造成葉菜類短缺的狀況，農業部長陳駿季表示，已調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應，另也透過生鮮超市及量販通路設置優惠蔬菜專區。

