屋頂帆布被吹飛 災戶搏命搶修

中度颱風楊柳暴風圈橫掃南台灣，下午從台南七股出海，台南、嘉義沿海許多丹娜絲颱風的受災戶受損屋房尚未修復，屋頂暫時覆蓋帆布，強風吹掀部分帆布，許多受災戶冒著風雨爬上屋頂加固，險象環生。

台南昨天下午風雨增強，先前丹娜絲颱風重創的七股區，西寮里還在災後重建期，許多民宅屋頂蓋著大片帆布，有的雖用繩子固定，但強風不斷將帆布掀起，岌岌可危。

七股頂山里一處三合院先前遭遇丹娜絲吹翻屋頂鐵皮、結構毀損，昨天又被楊柳颱風的強風吹得鐵皮牆面幾乎全垮，連門都掉下來。屋主難過地說，這是祖厝卻無力修復，很擔心鐵皮被吹走撞毀其他房屋。

另一名婦人住處的屋瓦被強風吹落一地，婦人頂著強風查看滿地碎片，當場紅著眼眶、用手拭淚說，「我很難過，怎麼不會怕、很擔心」。

有頂山里民說，里內應有七成房屋蓋著帆布，這種風勢根本擋不住。已廢校的七股頂山國小整個鐵皮屋頂連同鋼架都被吹垮，超大片蓋在校舍和前方地面上，畫面驚悚。

嘉義地區不少受災戶經歷過丹娜絲颱風及○七二八豪雨屋頂損毀還來不及重建，先用帆布蓋住破損瓦片，不敵強風吹走帆布，雨水又滲入家中，受災戶無奈嘆氣，只能穿上雨衣，冒著風雨爬上屋頂搶修。

賴清德昨天在中央災害應變中心提醒台南市政府務必確保帆布在風災後仍固定完好。南市府指出，颱風來襲前，各區盤點備用帆布，備妥工班隨時支援，如區公所有接獲家戶帆布受損，就可立即更換。

