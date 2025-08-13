拒國軍投入救災？ 賴總統：誤會

七月初丹娜絲颱風重創嘉南地區，適逢漢光演習，賴清德總統勘災時稱「法律規定國軍是不能進去民房」說法也引發爭議；這次楊柳颱風襲台，台南等地都有國軍預先部署兵力協助撤離及善後。賴總統昨天說，發生天災，國軍義不容辭站在第一線幫助受災民眾，從這次颱風整備就可看得出來。

此外，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等，歷經近五小時協商，朝野終於達成共識，協助災後重建特別預算由五百六十億元，提高為六百億元，預計明天在立法院會完成三讀。

賴總統昨天至中央災害應變中心視導楊柳颱風整備狀況，他說，丹娜絲颱風後他至台南勘災時，當時國軍已在當地救災，有一名廟宇的主委提到，希望國軍能進入受災房屋協助整理，但因過去有發生過誤解衍生糾紛，國防部就有訓令，應盡量避免進入私人財產範圍，他特別跟該名主委說明國軍規定，希望廟宇主委或社區理事長能夠多請社區民眾幫忙，結果被誤會以為拒絕國軍投入救災。

賴清德說，當發生天然災害時，國軍也都義不容辭，站在第一線幫助受災的民眾，從這次颱風整備情況就可以看得出來。

這次面對楊柳颱風來襲，國軍在十二個重災區各預先部署廿名兵力，共出動二四○人，投入預防性撤離與災後環境復原。

國軍第四作戰區指出，前天下午四時災防應變中心一級開設，即完成兵力預置規畫、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府與鄉鎮區公所，確保各項防災措施與地方需求緊密配合，隨時因應颱風後可能發生的災情。

高雄市政府指出，楊柳颱風來襲，市府協請國軍支援六龜、那瑪夏及茂林等地，前天至昨天共派遣五十二人次兵力，車輛支援八輛車次，也完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共二二○二人撤離與安置。

