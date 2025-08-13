快訊

拒國軍投入救災？ 賴總統：誤會

聯合報／ 記者黃子騰吳淑玲郭韋綺屈彥辰／連線報導
針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環境復原。圖／台南市政府提供
針對丹娜絲颱風重創的12個重災區，國軍已在各區預先部署各20名兵力，共240人，投入預防性撤離與災後環境復原。圖／台南市政府提供

七月初丹娜絲颱風重創嘉南地區，適逢漢光演習，賴清德總統勘災時稱「法律規定國軍是不能進去民房」說法也引發爭議；這次楊柳颱風襲台，台南等地都有國軍預先部署兵力協助撤離及善後。賴總統昨天說，發生天災，國軍義不容辭站在第一線幫助受災民眾，從這次颱風整備就可看得出來。

此外，立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例草案」等，歷經近五小時協商，朝野終於達成共識，協助災後重建特別預算由五百六十億元，提高為六百億元，預計明天在立法院會完成三讀。

賴總統昨天至中央災害應變中心視導楊柳颱風整備狀況，他說，丹娜絲颱風後他至台南勘災時，當時國軍已在當地救災，有一名廟宇的主委提到，希望國軍能進入受災房屋協助整理，但因過去有發生過誤解衍生糾紛，國防部就有訓令，應盡量避免進入私人財產範圍，他特別跟該名主委說明國軍規定，希望廟宇主委或社區理事長能夠多請社區民眾幫忙，結果被誤會以為拒絕國軍投入救災。

賴清德說，當發生天然災害時，國軍也都義不容辭，站在第一線幫助受災的民眾，從這次颱風整備情況就可以看得出來。

這次面對楊柳颱風來襲，國軍在十二個重災區各預先部署廿名兵力，共出動二四○人，投入預防性撤離與災後環境復原。

國軍第四作戰區指出，前天下午四時災防應變中心一級開設，即完成兵力預置規畫、災防機具整備及派遣聯絡官至縣市政府與鄉鎮區公所，確保各項防災措施與地方需求緊密配合，隨時因應颱風後可能發生的災情。

高雄市政府指出，楊柳颱風來襲，市府協請國軍支援六龜、那瑪夏及茂林等地，前天至昨天共派遣五十二人次兵力，車輛支援八輛車次，也完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共二二○二人撤離與安置。

中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

中颱楊柳快閃襲台，目前位置在澎湖的西方約130公里處，據中央災害應變中心統計，全台共1人失蹤、112人受傷，累計741件...

楊柳颱風出海 顧立雄下令國軍配合中央、地方政府「待命救援善後」

中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，不過因應後續可能的災損，國防部長顧立雄今天要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央...

拒國軍投入救災？ 賴總統：誤會

七月初丹娜絲颱風重創嘉南地區，適逢漢光演習，賴清德總統勘災時稱「法律規定國軍是不能進去民房」說法也引發爭議；這次楊柳颱風...

屋頂帆布被吹飛 災戶搏命搶修

中度颱風楊柳暴風圈橫掃南台灣，下午從台南七股出海，台南、嘉義沿海許多丹娜絲颱風的受災戶受損屋房尚未修復，屋頂暫時覆蓋帆布...

香菜比肉圓貴 小吃店不放了

中颱楊柳昨襲台，各類蔬菜漲多跌少。根據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜均價每公斤六十三點一元，雖未如前天近七十元的高點，但...

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班停課資訊一覽

楊柳颱風約在13日下午1時於台東太麻里附近登陸，中央氣象署表示，下午4時楊柳颱風已從台南七股出海，進入台灣海峽，未來會向西北西移動。根據中央氣象署下午4時公布的風雨預報…

