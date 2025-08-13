中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

中颱楊柳快閃襲台，目前位置在澎湖的西方約130公里處，據中央災害應變中心統計，全台共1人失蹤、112人受傷，累計741件災情；全國累計282969戶停電，目前仍有63816戶待修復，今夜至明晨金門縣仍有11級以上陣風發生機率，呼籲民眾嚴加防範。

中央災害應變中心今天晚間9時許舉行第7次工作會報，據經濟部統計楊柳颱風造成全國28萬2969戶停電，目前已復電77.45%，仍有6萬3816戶待修復，預計明晚11時才能全數恢復供電。通訊方面市話中斷3844戶，已修復2773戶；基地台受損201座，僅修復65座，仍有136座待搶修。

消防署指出，楊柳颱風共造成全台1失蹤112傷，失蹤者28歲林姓男子至嘉義縣布袋鎮好美里堤防釣魚時遭海浪捲走，海巡及消防已投入搜救，後續將由海巡主導並視天候申請空勤直升機及船艦協助。

為防楊柳颱風造成土石流災情，截至晚間8時共有台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等八縣市展開疏散撤離，累計撤離8024人。國軍也出動31573人、3304輛各式車輛待命，隨時依令執行救援任務。 楊柳颱風暴風圈預估今晚11時脫離台灣本島。圖／中央災害應變中心提供

商品推薦