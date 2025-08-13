快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

影片曝光！UPS貨機颱風夜降落「冒火花」 桃園機場緊急封閉跑道

楊柳颱風影響 19處省道預警性封閉3處災阻

中央社／ 台北13日電

受到颱風楊柳影響，公路局統計截至今天晚間10時，仍有19處省道預警性封閉，3處省道路段有道路災阻。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳目前中心位置在澎湖西南西方近海，未來向西北西移動，花蓮、台東、苗栗、台中及南投已脫離其暴風圈，對彰化以南及澎湖、金門仍構成威脅，嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

根據公路局統計，截至今天晚間10時仍有19處省道預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

包含嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）、台中市和平區台8線85K~110K（梨山至大禹嶺路段）、台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋）、嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500（觸口至福山路段）、嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K（福山至阿里山路段）、台南市南化區台20線47K~52K（茅埔至紫霞山路段）、高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500（甲仙至荖濃路段）、高雄市桃源區台20線79K~89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）。

以及高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段）、花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840（豐南至台東縣界路段）。

另外還有台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100（北源路段）、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）、高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100（中興至大津路段）、高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K（民生橋）、高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800（三明火路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）。

道路災阻有3處，包含南投縣仁愛鄉台8線94K+500（榮興路段）預計14日上午7時搶通、花蓮縣秀林鄉台8線167K+100~184K+500（天祥至太魯閣路段）預計14日上午10時搶通及南投縣信義鄉台21線120K~144K（同富至塔塔加路段）預計14日中午12時搶通。

公路局說，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

