中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

楊柳颱風出海 顧立雄下令國軍配合中央、地方政府「待命救援善後」

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，國防部長顧立雄主持國防部應變中心管制會議，要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作。圖／國防部提供
中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，不過因應後續可能的災損，國防部長顧立雄今天要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作，守護民眾安全。

顧立雄今天傍晚主持國防部應變中心管制會議，他特別嘉勉全體官兵，從丹娜絲颱風、致災性西南氣流，一直到這次楊柳颱風，都配合地方政府需求，主動、即時投入防救災工作所付出的辛勞。

他進一步要求各級綿密聯絡、掌握地方政府需求，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場狀況，適時調整救災機具，確保救援工作符合實際需求。

顧立雄同時要求各級幹部，應適切分配人力，兼顧全體人員的勤務與休息，努力協助民眾降低災損，早日回復正常生活。

