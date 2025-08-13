聽新聞
楊柳颱風出海 顧立雄下令國軍配合中央、地方政府「待命救援善後」
中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，不過因應後續可能的災損，國防部長顧立雄今天要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央災害應變中心及地方政府，投入風災救援工作，守護民眾安全。
顧立雄今天傍晚主持國防部應變中心管制會議，他特別嘉勉全體官兵，從丹娜絲颱風、致災性西南氣流，一直到這次楊柳颱風，都配合地方政府需求，主動、即時投入防救災工作所付出的辛勞。
他進一步要求各級綿密聯絡、掌握地方政府需求，隨時準備提供必要支援，協助防、救災工作；救災部隊應依現場狀況，適時調整救災機具，確保救援工作符合實際需求。
顧立雄同時要求各級幹部，應適切分配人力，兼顧全體人員的勤務與休息，努力協助民眾降低災損，早日回復正常生活。
