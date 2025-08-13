快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

颱風楊柳加速遠離 台鐵14日正常行駛

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳逐漸遠離台灣，台鐵今天晚間宣布，明天列車正常行駛。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間8時的中心位置在北緯23.4度，東經118.9度，即在澎湖的西南西方約70公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行。

繼台灣高鐵宣布明天正常營運後，台鐵今天晚間發布新聞稿表示，根據中央氣象署最新氣象資訊研判，明天西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）、南迴線（枋寮=台東間）及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線都正常行駛。

台鐵指出，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風快閃離台...雲林一度8千多戶停電 台電力拚今晚復電

楊柳颱風鬧災情！高雄仍上萬戶停電 民眾風雨中陷漆黑

颱風楊柳影響 14日海運9航線81航次停航

不斷更新／楊柳颱風出海！16縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

相關新聞

颱風楊柳加速遠離 估入夜台灣本島及澎湖脫離暴風圈

氣象署表示，颱風楊柳以較快速度往西北西前進，預計入夜後澎湖及台灣本島就會脫離暴風圈，金門預計在明天清晨脫離暴風圈

楊柳颱風快速遠離！陸警範圍剩9縣市 本島、澎湖今深夜脫離暴風圈範圍

楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，下午4時就從台南七股附近出海，快閃停留台灣3小時，仍造成各地劇烈風雨，以較快速度...

民眾嘆風災「通訊最慢恢復」 賴清德總統點名NCC改進

為因應中颱楊柳襲台，賴清德總統今天下午視察中央災害應變中心工作會報，與各縣市政府進行視訊連線。有鑑於丹娜絲颱風造成南部斷...

楊柳颱風出海 顧立雄下令國軍配合中央、地方政府「待命救援善後」

中度颱風「楊柳」暴風圈逐漸脫離台灣本島，不過因應後續可能的災損，國防部長顧立雄今天要求各作戰區完成整備待命，積極配合中央...

楊柳颱風襲台 國軍第四作戰區挺進高雄山區救災

賴清德總統今澄清，上次丹娜絲颱風勘災時，他提及「國軍不能進入民房救災」的說法，遭外界誤解拒絕國軍救災，他強調，國軍除了保...

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班停課資訊一覽

楊柳颱風約在13日下午1時於台東太麻里附近登陸，中央氣象署表示，下午4時楊柳颱風已從台南七股出海，進入台灣海峽，未來會向西北西移動。根據中央氣象署下午4時公布的風雨預報…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。