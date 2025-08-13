颱風楊柳加速遠離 台鐵14日正常行駛
颱風楊柳逐漸遠離台灣，台鐵今天晚間宣布，明天列車正常行駛。
根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間8時的中心位置在北緯23.4度，東經118.9度，即在澎湖的西南西方約70公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行。
繼台灣高鐵宣布明天正常營運後，台鐵今天晚間發布新聞稿表示，根據中央氣象署最新氣象資訊研判，明天西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）、南迴線（枋寮=台東間）及平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線都正常行駛。
台鐵指出，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。
