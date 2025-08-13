颱風楊柳加速遠離 估入夜台灣本島及澎湖脫離暴風圈

氣象署表示，颱風楊柳以較快速度往西北西前進，預計入夜後澎湖及台灣本島就會脫離暴風圈，金門預計在明天清晨脫離暴風圈。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間8時的中心位置在北緯23.4度，東經118.9度，即在澎湖的西南西方約70公里之處，以每小時31公里速度，向西北西進行。

氣象署表示，颱風楊柳未來向西北西移動，花蓮、台東、苗栗、台中及南投已脫離其暴風圈，對彰化以南及澎湖、金門仍構成威脅，嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

預報員朱美霖在記者會表示，楊柳預計會以較快速度往西北西前進，預計入夜後澎湖跟台灣本島就會脫離暴風圈，金門則預計清晨脫離，海面區域預計明天清晨到上午脫離暴風圈範圍。

朱美霖表示，隨著楊柳逐漸遠離，陸警範圍剩下彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門，海警範圍則為台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

朱美霖說，隨著楊柳快速移動，今天晚間後本島西南方的風雨會緩和下來，澎湖深夜後也會逐漸緩和，但金門隨著楊柳逐漸接近，風雨都會稍微增強。

朱美霖指出，明天白天起大致上轉為偏東風環境，東半部有間歇性陣雨，中南部清晨也有降雨，其他地區都是回穩的天氣型態，西半部要留意午後雷陣雨發生。

根據氣象署觀測，12日凌晨0時至13日晚間8時出現較大雨量為屏東縣大漢山453毫米，花蓮縣赤柯山356.5毫米，台東縣池上350毫米，高雄市南天池230.5毫米；較大陣風區域蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北10級。

商品推薦