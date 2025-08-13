屏東原鄉撤離逾千人 舊大社部落劃警戒區撤離還遇土石流

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
受到0728豪雨影響，通往舊大社部落的道路重創，初步搶修後坡度仍陡峭，消防人員攙扶行動不便長輩，搭配繩索，慢慢撤離。圖／讀者提供
受到0728豪雨影響，通往舊大社部落的道路重創，初步搶修後坡度仍陡峭，消防人員攙扶行動不便長輩，搭配繩索，慢慢撤離。圖／讀者提供

楊柳颱風來襲，屏東縣原鄉展開撤離截至今晚6時45分撤離1129人。三地門鄉舊大社部落12日有16人不願撤離，公所昨深夜公告根據災防法劃設警戒區，若不下山可依法開罰。今上午9時，公所、警方、消防，冒雨挺進舊大社，終於全部撤離，下山途中一度遇上土石流。

屏東縣三地門鄉大社部落在八八風災後大社村遷村到禮納里部落，但仍有少數留在舊部落。大社舊部落是排灣族拉瓦爾族系的發源地，在排灣族具有重要地位。

由於七月接連颱風，再加上0728豪雨西南氣流影響，山上連續下了一周的豪雨，山區土石保水更容易滑落。且通往舊大社的屏專6線總共5.4公里，道路在0728豪雨後，幾乎全毀，道路擠壓變形，出現高低落差達3層樓高，初步搶修，因坡度陡峭只能徒步進去，道路裂開、電線桿倒塌斷裂等，交通更受阻礙。

今上午9時許，三地門鄉公所秘書陳忠雄、公所民政課人員、警方、警消、義消、大社族人與原民台記者共13人，挺進舊大社部落，冒著風雨，先開車進入德文部落後，接著徒步進入舊大社，花約1個多小時走進去。

抵達舊大社時，才發現舊部落內發生大崩塌，4間房屋在今凌晨崩落邊坡「轟的巨響」，一旁家屋地基遭掏空，看著土石持續滑落，族人趕緊將家中物品搬移，搬上小發財車。

族人提到，凌晨時部落食堂坍塌「轟的巨響」，前一陣子發現房屋滑落約3、40公分，沒想到這麼快，離開大社部落時山區雨勢漸增。

下山過程中還遇到土石流，黃土沿著山壁開始往下流，消防人員設繩索，協力讓族人快速通過，還有義消兩輛摩托車，扛起來快速步行。

接著遇到陡坡，大夥協力用繩子慢慢地將摩托車搬上來，也協助將行動不便長者攙扶走上來，終於完成任務，舊大社部落撤離族人們有的依親，有的在三地門鄉體育館安置。

舊大社族人阿粗都司今帶著家人一早先下山，他說，昨山上天氣不錯，還有月亮，簽切結書，今天早上發現要強制撤離，先下山，加上山區停電，總不能一直用發電機，發電機的油對小孩身體也是不太好。

通往舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重。圖／讀者提供
通往舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
受到0728豪雨影響，通往舊大社部落的道路重創，初步搶修後坡度仍陡峭，合力將摩托車搬運上來。圖／讀者提供
受到0728豪雨影響，通往舊大社部落的道路重創，初步搶修後坡度仍陡峭，合力將摩托車搬運上來。圖／讀者提供
抵達舊大社時，才發現舊部落內發生大崩塌，4間房屋在今凌晨崩落邊坡「轟的巨響」，一旁家屋地基遭掏空。圖／讀者提供
抵達舊大社時，才發現舊部落內發生大崩塌，4間房屋在今凌晨崩落邊坡「轟的巨響」，一旁家屋地基遭掏空。圖／讀者提供
通往舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重。圖／讀者提供
通往舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
舊大社道路屏六專線，道路毀損嚴重，勸離下山途中，還遇到土石流，緊急用繩索，協助撤退族人走過去。圖／讀者提供
抵達舊大社時，才發現舊部落內發生大崩塌，4間房屋在今凌晨崩落邊坡「轟的巨響」，一旁家屋地基遭掏空。圖／讀者提供
抵達舊大社時，才發現舊部落內發生大崩塌，4間房屋在今凌晨崩落邊坡「轟的巨響」，一旁家屋地基遭掏空。圖／讀者提供

