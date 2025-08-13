楊柳颱風快速遠離！陸警範圍剩9縣市 本島、澎湖今深夜脫離暴風圈範圍

楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，下午4時就從台南七股附近出海，快閃停留台灣3小時，仍造成各地劇烈風雨，以較快速度持續往西北西移動，中央氣象署預報員朱美霖表示，隨著颱風遠離，陸上警戒區僅剩彰化以南及澎湖、金門地區，預估本島及澎湖今深夜脫離暴風範圍。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今晚8時位於澎湖南南東方70公里，未來以較快速度持續往西北西移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒範圍為彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門；海上警戒為台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，目前花蓮、台東、苗栗、台中及南投已脫離其暴風圈，對彰化以南及澎湖、金門仍構成威脅，嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。

預計楊柳颱風今晚通過澎湖，本島及澎湖預估今深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，氣象署今於明清晨解除海陸警；目前嘉義以南仍需慎防強風豪雨，澎湖及金門今晚至明晨也逐漸有強風豪雨。

朱美霖說，楊柳颱風中心已抵達台灣海峽，今下午至晚間花東、恆春半島、嘉義以南及澎湖雨勢持續顯著，今晚至明晨本島風雨就會減緩，澎湖、金門仍有較強雨勢，預計到明天凌晨至上午減緩，但今夜至明晨金門縣仍有平均風9級以上或陣風11級以上，需嚴加防範。

氣象署統計，從12日0時至13日20時止，屏東縣大漢山累積雨量達到453毫米，花蓮縣赤柯山356.5毫米，台東縣池上350毫米，高雄市南天池230.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，台東12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼、台北10級。

