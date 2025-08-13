阿里山森林遊樂區14日持續休園 林鐵也停駛

颱風楊柳影響，阿里山國家森林遊樂區、阿里山林鐵分別因園區樹木傾倒嚴重、須進行路線巡檢，因此明天持續休園，林鐵本線及支線均停駛；開園及復駛時間，另行公告。

農業部林業及自然保育署嘉義分署透過臉書（Facebook）訊息表示，今天颱風楊柳來襲，嘉義山區間歇性大雨強風，阿里山國家森林遊樂區步道斷枝落葉及樹木傾倒受損嚴重，基於維護遊客安全，明天持續休園，開園時間將視整備狀況，另行公告。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也發布訊息，受颱風影響，嘉義山區有間歇性大雨強風，林鐵明天將全面進行路線巡檢，阿里山林鐵本線及阿里山森林遊樂區支線在確認安全後，另行公告復駛時間，因此，林鐵全線明天持續停駛。

阿里山林鐵及文資處表示，已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款；相關資訊可上林鐵網站查詢。

