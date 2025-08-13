聽新聞
楊柳颱風逐漸遠離 嘉義縣14日正常上班上課
中央氣象署及中央災害應變中心第六次工作會報氣象資訊，楊柳颱風暴風圈預計今晚11時脫離台灣本島，嘉義縣8月14日風雨預測趨緩，未達停班、停課標準，嘉義縣政府今晚宣布，明日正常上班、正常上課。
林業署嘉義分署表示，受楊柳颱風影響，山區間歇性大雨及強風，阿里山國家森林遊樂區步道斷枝落葉及樹木傾倒受損嚴重，為維護遊客安全，明天8月14日持續休園，開園時間將視整備狀況另行公告，相關資訊可關注阿里山國家森林遊樂區臉書粉絲專頁。
嘉義縣政府表示，明日受颱風外圍環流影響，通行仍應小心瞬間風力，注意自身安全，楊柳颱風逐漸遠離嘉義，強風警報仍持續，請鄉親非必要不外出，整理家園時請注意安全，雨後請落實巡、倒、清、刷，加強登革熱防治。
