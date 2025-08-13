楊柳快閃 嘉義市14日正常上班、正常上課

中颱楊柳登陸後3小時快閃，嘉義市政府根據中央氣象署預報資訊，明天嘉義市風力及雨量未達停班停課標準，晚間8時零2分宣布，明天照常上班、照常上課。

嘉義市府提醒市民，晚上至明日清晨，仍有強風或局部大雨發生機率，提醒注意自身安全。

