楊柳颱風遠離 高市宣布桃源區北3里14日停班停課

楊柳颱風逐漸遠離，高市府表示，考量桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里，因聯外便道受損，道路交通尚須復原，為維護山區民眾安全，桃源區3里明日停止上班、停止上課；其他行政區正常上班、正常上課。

高市勞工局提醒，受楊柳颱風影響，今天夜間仍有風雨，勞工若因風雨過大而有延遲到（缺）班情形，雇主不得要求強迫休假或事後補班，亦不能以此扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

