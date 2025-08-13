快訊

颱風未達警戒範圍 苗栗縣14日照常上班上課

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
颱風楊柳過境，苗栗縣明天照常上班上課。圖／取自中央氣象署網站
颱風楊柳過境，苗栗縣明天照常上班上課。圖／取自中央氣象署網站

颱風楊柳過境，沒有帶來苗栗縣明顯風雨，縣政府依據中央氣象署陸上颱風警報資料，未達停止上班及上課基準，今天晚上8點宣布明天照常上班、照常上課。

