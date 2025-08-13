彰化14日再正常上班上課 但提防豪雨咕嚕咕嚕
楊柳颱風今天下午4時從台南出海，彰化縣政府依中央氣象署預報資料，以彰化縣明天風雨未達停班停課標準，宣布明天（14日）正常上班、正常上課，彰化縣政府提醒民眾，出行仍應注意安全。
楊柳颱風來襲，彰化縣政府昨晚以未達停班停課標準，宣布今天正常上班上課，許多期待放颱風假的民眾，以彰化縣位於中央氣象署預告的陸上警戒範圍，卻未能休颱風假，紛紛灌爆縣長王惠美臉書，狂酸「咕嚕咕嚕」（意謂快被滅頂、吃水）。
但今天卻是沒什麼風雨，也有人稱讚王惠美「英明」。 中央氣象署預報員鄭傑仁也答應，「陸警並不等於放假，以前輕颱有陸警一樣照常上班上課」。
彰化縣明天正常上班，但也有網友提醒，去年凱米颱風及今年七月的丹娜絲颱風，都在颱風過後，再下豪雨淹水成災，希望縣府引以為戒，應該視天氣狀況，做即時調整，以免應變不及，再度上演「咕嚕咕嚕」。
去年凱米颱風侵襲，彰化鹿港大淹水時，即有網友在縣長王惠美臉書PO上「咕嚕咕嚕」，並附漫畫。教育部重編國語辭典修訂本」，「咕嚕」字詞形容飲水聲，從此只要彰化鬧水患，王惠美臉書就會被PO上「咕嚕咕嚕」。
