颱風環流影響 花東恆春半島及高屏山區防大豪雨

中央氣象署更新豪雨特報，颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今台東縣地區、花蓮縣地區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、嘉義、南投地區、新竹至台中山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣。

