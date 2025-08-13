楊柳颱風襲台 國軍第四作戰區挺進高雄山區救災

賴清德總統今澄清，上次丹娜絲颱風勘災時，他提及「國軍不能進入民房救災」的說法，遭外界誤解拒絕國軍救災，他強調，國軍除了保家衛國，當天然災害發生時也在第一線義不容辭協助受災民眾。面對楊柳颱風來襲，第四作戰區今表示，已派遣兵力前往高雄山區協助民眾撤離、道路清淤及發放物資。

第四作戰區指出，昨日下午4時災防應變中心一級開設，完成兵力預置規畫、災防機具整備，及派遣聯絡官至縣市政府與鄉鎮區公所，確保各項防災措施與地方需求緊密配合，隨時因應颱風後可能發生的災情。

第四作戰區強調，國軍一直密切掌握楊柳颱風動態，並完成抽水機、各式機具及裝備的檢視整理，將持續與地方政府及民間單位通力合作，確保災防馳援量能充分發揮，以實際行動守護國人生命財產安全。

高雄市政府說明，防災應變中心擴大至三級開設時，市兵役處及後備指揮部需進駐；若調整至二級以上，第四作戰區、各災防區負責部隊也會進駐應變中心，後備指揮部則同時派遣聯絡官至各區，協助執行各項防災與救災任務。

針對土石流潛勢區，包括六龜、茂林、桃源、那瑪夏及甲仙等區，已請區公所於颱風來臨前先行評估兵力需求，並申請預置兵力，以利協助預防性撤離與災害應變工作。

此次楊柳颱風來襲，市府兵役處協請國軍支援六龜、那瑪夏及茂林等地，自8月12日至13日共派遣52人次兵力，車輛支援8輛車次，與地方合作完成各項防災任務。

另完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共2202人撤離與安置，含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人，安置點均備妥生活物資與醫療支援。 陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供 陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供 陸軍43砲指部官兵實施防災器具整備，以即時投入救援。圖／八軍團第四作戰區提供 陸軍203旅官兵實施防災裝備及器具檢整。圖／八軍團第四作戰區提供 陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供

