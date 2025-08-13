快訊

受三元能源火災波及…台泥財損出爐 獲利影響初估110億

不斷更新／楊柳颱風快閃！15縣市宣布「是否放颱風假」 14日停班課資訊一覽

英美都慘輸！全球薪資最高是這國家 台灣「薪情差」在亞洲四小龍中墊底

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風襲台 國軍第四作戰區挺進高雄山區救災

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供

賴清德總統今澄清，上次丹娜絲颱風勘災時，他提及「國軍不能進入民房救災」的說法，遭外界誤解拒絕國軍救災，他強調，國軍除了保家衛國，當天然災害發生時也在第一線義不容辭協助受災民眾。面對楊柳颱風來襲，第四作戰區今表示，已派遣兵力前往高雄山區協助民眾撤離、道路清淤及發放物資。

第四作戰區指出，昨日下午4時災防應變中心一級開設，完成兵力預置規畫、災防機具整備，及派遣聯絡官至縣市政府與鄉鎮區公所，確保各項防災措施與地方需求緊密配合，隨時因應颱風後可能發生的災情。

第四作戰區強調，國軍一直密切掌握楊柳颱風動態，並完成抽水機、各式機具及裝備的檢視整理，將持續與地方政府及民間單位通力合作，確保災防馳援量能充分發揮，以實際行動守護國人生命財產安全。

高雄市政府說明，防災應變中心擴大至三級開設時，市兵役處及後備指揮部需進駐；若調整至二級以上，第四作戰區、各災防區負責部隊也會進駐應變中心，後備指揮部則同時派遣聯絡官至各區，協助執行各項防災與救災任務。

針對土石流潛勢區，包括六龜、茂林、桃源、那瑪夏及甲仙等區，已請區公所於颱風來臨前先行評估兵力需求，並申請預置兵力，以利協助預防性撤離與災害應變工作。

此次楊柳颱風來襲，市府兵役處協請國軍支援六龜、那瑪夏及茂林等地，自8月12日至13日共派遣52人次兵力，車輛支援8輛車次，與地方合作完成各項防災任務。

另完成那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙共2202人撤離與安置，含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人，安置點均備妥生活物資與醫療支援。

陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍43砲指部官兵實施防災器具整備，以即時投入救援。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍43砲指部官兵實施防災器具整備，以即時投入救援。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍203旅官兵實施防災裝備及器具檢整。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍203旅官兵實施防災裝備及器具檢整。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供
陸軍4支部官兵協助茂林區預防性撤離。圖／八軍團第四作戰區提供

楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳遠離 連江縣14日啟動海空疏運滯留旅客

颱風楊柳侵台 高市府提醒雇主應適法處理出缺勤

颱風楊柳出海 台南預防性撤離15區619人

颱風楊柳強陣風衝擊 嘉義沿海山區逾4千戶仍停電

相關新聞

民眾嘆風災「通訊最慢恢復」 賴清德總統點名NCC改進

為因應中颱楊柳襲台，賴清德總統今天下午視察中央災害應變中心工作會報，與各縣市政府進行視訊連線。有鑑於丹娜絲颱風造成南部斷...

楊柳颱風襲台 國軍第四作戰區挺進高雄山區救災

賴清德總統今澄清，上次丹娜絲颱風勘災時，他提及「國軍不能進入民房救災」的說法，遭外界誤解拒絕國軍救災，他強調，國軍除了保...

楊柳颱風逐漸遠離 嘉義縣14日正常上班上課

中央氣象署及中央災害應變中心第六次工作會報氣象資訊，楊柳颱風暴風圈預計今晚11時脫離台灣本島，嘉義縣8月14日風雨預測趨...

楊柳快閃 嘉義市14日正常上班、正常上課

中颱楊柳登陸後3小時快閃，嘉義市政府根據中央氣象署預報資訊，明天嘉義市風力及雨量未達停班停課標準，晚間8時零2分宣布，明...

楊柳颱風遠離 高市宣布桃源區北3里14日停班停課

楊柳颱風逐漸遠離，高市府表示，考量桃源區梅山、拉芙蘭及復興里3里，因聯外便道受損，道路交通尚須復原，為維護山區民眾安全，...

風雨未達標準 台中14日正常上班上課

台中市政府表示，根據交通部中央氣象署資訊，台中市明日風雨未達停班停課標準，正常上班、正常上課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。