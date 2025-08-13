民眾嘆風災「通訊最慢恢復」 賴清德總統點名NCC改進

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
賴清德總統（中）下午前往中央災害應變中心，瞭解楊柳颱風最新災情監控及各縣市防災工作。記者曾學仁／攝影
為因應中颱楊柳襲台，賴清德總統今天下午視察中央災害應變中心工作會報，與各縣市政府進行視訊連線。有鑑於丹娜絲颱風造成南部斷訊多日，賴清德特別點名NCC：「民眾反映最早恢復的是水，再來是電，通訊反而是留到最後，希望可以加強改進」。

中央災害應變中心今天下午舉行楊柳颱風第6次工作會報，總統賴清德到場視導，賴清德致詞時感謝中央和地方政府都積極投入各項應變工作，以及台電人員的辛勞。

另外賴清德提醒，本次颱風路徑可能對前幾次災害受災的地區將造成嚴重衝擊，尤其之前颱風與豪雨在台南跟嘉義造成很多房子損壞，請台南市政府特別留意民眾屋頂帆布固定，必要時對居住於受損房屋的民眾啟動預防性安置，並特別留意獨居長者與需要關懷的災害弱勢族群，全力保護民眾避免颱風的再次傷害。

賴清德也指示NCC特別留意，若電線桿倒塌或是基地台有損壞情形，應該要有積極的應變措施。而且不只是中華電信，其他電信公司都應該要到場協助，使民眾生活不至於造成太大的影響，這些應變措施及流程都應列為SOP。

賴清德接著再次重申，水電、通訊都應該列為基本生活所需，過去關注比較少的是通訊，這次丹娜絲颱風之後，他到台南市、到其他縣市去，民眾反映水是最早恢復，再來是電，通訊反而是留到最後，因此他希望這點可以加強改進。

