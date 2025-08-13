颱風楊柳出海 台南預防性撤離15區619人

颱風楊柳出海，台南市風雨仍明顯，台南市政府今天統計，截至下午5時，全市預防性撤離15區31里619人，另開設8處收容安置所共收容50人。

市府告訴中央社記者，台南預防性撤離15區31里619人，包括東山區64人、左鎮區1人、龍崎區3人、南化區368人、六甲區7人、七股區6人、學甲區4人、北門區6人、官田區10人、鹽水區32人、白河區65人、楠西區14人、將軍區1人、後壁區36人、下營區2人。

市府另開設8處收容安置所共收容50人，其中以鹽水區老人文康中心收容34人最多。

市府指出，總統賴清德下午3時許在中央災害應變中心和多名縣市長連線，特別提及7月颱風丹娜絲造成台南沿海大量民宅屋頂毀損，雖已緊急鋪設帆布，市府仍應確保帆布在風災後固定完好。

市府表示，颱風楊柳來襲前，台南市長黃偉哲已指示各區盤點備用帆布，備妥工班隨時支援，且緊急採購60台發電機分配至區公所備用，以應對可能停電需求。颱風過境後，將由各區公所協助通知工班進場，迅速修復受損屋頂。

