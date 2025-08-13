楊柳颱風快閃襲台「綠島現17級以上陣風」 氣象署：接近去年康芮紀錄

楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，下午4時就從台南七股附近出海，快閃停留台灣3小時，仍造成各地劇烈風雨，尤其蘭嶼綠島風力最大達陣風17級以上，氣象署預報員朱美霖坦言，綠島極少遇到強勁風力，非常接近去年康芮颱風的紀錄。

根據氣象署統計自12日0時至13日17時，屏東縣大漢山累積雨量達436毫米，花蓮縣赤柯山345毫米，台東縣池上330毫米，高雄市多納林道、南天池206.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，台東、東吉島12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼10級。

朱美霖表示，蘭嶼、綠島風力強勁，今天測得最大陣風均達到17級以上，其中，綠島測得平均風速達14級，每秒63.4公尺，十分接近去年10月康芮颱風創下每秒65公尺紀錄。去年10月康芮颱風影響期間，蘭嶼、綠島測得15至17級以上強陣風，其中蘭嶼平均風達17級、每秒59.1公尺，突破有紀錄以來所有人工測站的平均風紀錄；另外，去年康芮颱風5小時出海，而楊柳颱風僅停留3小時就出海，朱美霖說，楊柳颱風確實移動速度比康芮快很多。

朱美霖說，楊柳颱風今晚6時位於澎湖南南東方50公里，未來以較快速度持續往西北西移動，預計今晚通過澎湖，本島及澎湖預估今深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，氣象署今於明清晨解除海陸警；目前嘉義以南仍需慎防強風豪雨，澎湖及金門今晚至明晨也逐漸有強風豪雨。

朱美霖說，楊柳颱風中心已抵達台灣海峽，今下午至晚間花東、恆春半島、嘉義以南及澎湖雨勢持續顯著，今晚至明晨本島風雨就會減緩，澎湖、金門仍有較強雨勢，預計到明天凌晨至上午減緩。

風力方面，目前台東風勢已趨緩，雲林以南沿海空曠地區仍有平均風力9級、陣風11級，澎湖也有12至13級強陣風，並持續到晚間。

楊柳颱風快閃台灣3小時出海，仍為各地帶來劇烈風雨，其中綠島測得平均風速十分接近去年康芮颱風的紀錄。圖／中央氣象署提供

