颱風楊柳稍減弱 嘉義以南續防風雨、中部氣溫偏高

中央社／ 台北13日電

氣象署表示，颱風楊柳暴風圈仍籠罩花東、苗栗以南陸地及澎湖等，但有減弱及縮小的趨勢；不過嘉義以南地區仍要留意風雨，而中部局部地區因颱風環流沉降的因素，晚間氣溫仍稍微偏高。

中央氣象署今天持續發布中颱楊柳海上陸上颱風警報，下午5時中心位置在北緯23.2度，東經119.8度，即在澎湖的南南東方約50公里處，以每小時29轉34公里速度，向西北西進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑180公里、十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門；海上警戒區為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面。

氣象署預報員朱美霖表示，颱風楊柳下午1時左右自台東太麻里登陸、4時左右就從台灣七股出海，目前暴風圈正籠罩花東、苗栗以南陸地及澎湖等，預計楊柳強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢；可能要明天清晨，進入中國華南一帶才會減弱為輕颱。

朱美霖指出，晚間至明天凌晨就會移入中國華南，今天深夜本島及澎湖就會逐漸脫離暴風範圍。但目前東半部及嘉義以南地區、澎湖地區風雨仍持續中，風雨預估入夜會逐漸減緩。

朱美霖說，颱風正通過澎湖一帶，雲林以南仍會有較強的風勢，沿海平均風約9級、陣風11級左右；另外隨著颱風移動，晚間大台北、北部沿海空曠地區也要留意9至10級強陣風；預估愈晚風力也會逐漸趨緩。

朱美霖表示，花東風雨已慢慢減弱，嘉義以南降雨持續至入夜，澎湖要到明天凌晨才會逐漸減緩，金門到明天清晨仍要留意風雨；大台北、宜蘭注意局部強陣風及間歇性陣雨；預估今天晚間至明天清晨本島雨勢會逐漸減緩，明天凌晨至白天各地降雨都會緩和下來。

根據氣象署網站，今天下午氣溫以台中市大里區達37.9度最高，其他縣市部分，彰化縣彰化市達36.7度、南投縣草屯鎮36.2度。朱美霖提醒，因為颱風環流沉降影響，預估這些地區晚間降溫較慢、氣溫仍稍微偏高。

另外，朱美霖提到，今晚基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪偏大，注意浪高約3至5公尺。

楊柳颱風來襲...台南累積停電逾2萬戶 台電搶修中

依中央氣象署資料顯示，楊柳颱風稍早已從台南七股附近出海，但各地風雨仍持續增強，在北門、學甲等沿海地區更出現10級以上陣風...

下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣...

注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

