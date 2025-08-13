高鐵18:10分加開自由座列車 8/14上午國內往返金門航班全數取消

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應颱風楊柳調整營運，台灣高鐵公司13日決定，於18:10加開1班南港至台中沿途停靠各站之全車自由座列車(商務車廂除外)。此外，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。

此外，華信航空14日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。

立榮航空，14日下午1點以前往返金門航班全數取消，台南往返澎湖航班B7-8675、B78676將延遲起飛，其他航線正常營運。同時為疏運旅客，14日將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共18架次。

至於在海運部分，航港局指出，受楊柳颱風影響，8月13日共有14航線，計129航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：全部停航(24航次)。

6.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

7.布袋-馬公：全部停航(16航次)。

8.馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。

9.將軍-東吉：全部停航(2航次)。

10.東港-小琉球：全部停航(50航次)。

11.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

12.富岡-綠島：全部停航(8航次)。

13.富岡-蘭嶼：全部停航(2航次)。

14.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(二)預估8月14日共有9航線，計81航次停航：

1.基隆-馬祖：部分停航(開航1航次、停航1航次)。

2.南竿福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。

4.金門-石井：全部停航(4航次)。

5.金門-五通：部分停航(開航14航次、停航10航次)。

6. 馬公-望安-七美：全部停航(2航次)。

7.東港-小琉球：全部停航(50航次)。

8.鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

9.富岡-綠島：部分停航(開航6航次、停航4航次)。

