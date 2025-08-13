楊柳颱風來襲...台南累積停電逾2萬戶 台電搶修中

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台電新營區處人員執行倒斷樹枝線路排除作業。圖／台電提供
台電新營區處人員執行倒斷樹枝線路排除作業。圖／台電提供

依中央氣象署資料顯示，楊柳颱風稍早已從台南七股附近出海，但各地風雨仍持續增強，在北門、學甲等沿海地區更出現10級以上陣風，也造成溪北、沿海一帶停電，台電指出，截至下午5點，台南各行政區累計停電戶數達2萬345戶，目前已復電7459戶，待復電用戶數約1萬2886戶。

台電新營區營業處表示，今因應楊柳颱風，動員147名搶修人員、17名承攬商，並調派昇空車15台、吊臂車10台、其他各類工程車12台、發電機8台、抽水機6台及挖土機1台等投入搶修工作，目前主要停電區域集中在鹽水、官田、下營、北門、麻豆等地區。

其中，下營、北門及麻豆區多為瞬間強風造成饋線跳脫引發停電；鹽水區為瞬間強風造成民眾屋頂破損吹落造成高壓斷線；官田區為樹竹碰觸造成變壓器燒損，台電均已派員搶修中，致力縮短復電時間。

台電新營區處強調，此次風災為增進搶修效率，已指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，爭取在最短時間內搶修完成；電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，請遇到停電狀況民眾多多體諒。

楊柳颱風來襲，台電新營區處派員進行饋線跳脫搶修作業。圖／台電提供
楊柳颱風來襲，台電新營區處派員進行饋線跳脫搶修作業。圖／台電提供

