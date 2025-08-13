快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風出海！晚間有機會減弱成輕颱 蘭嶼綠島曾驚見逾17級陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，約下午4時由台南七股出海。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，約下午4時由台南七股出海。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，約下午4時由台南七股出海，中央氣象署預報員朱美霖表示，嘉義以南仍受到颱風影響有顯著風雨，颱風目前通過澎湖附近，因此澎湖風雨也較為顯著；根據統計，在颱風影響期間，今天綠島蘭嶼出現逾17級陣風，台東、南投也出現15級陣風，楊柳颱風出海進入台灣海峽後，有機會減弱成輕度颱風。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今下午5時位在澎湖南南東方約50公里之處，以每小時29轉34公里速度，向西北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宅南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風過去3小時強度稍減弱，中心已於今下午4時左右於台南市七股附近出海，目前中心位置在澎湖南南東方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。

朱美霖說，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台東縣地區、花蓮縣地區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。

根據氣象署統計，自12日0時至13日17時出現較大雨量，包含屏東縣大漢山436毫米，花蓮縣赤柯山345毫米，台東縣池上330毫米，高雄市多納林道、南天池206.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，台東、東吉島12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼10級。

彰化、雲林、南投、嘉義市地區、新竹至台中山區及澎湖有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動；大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

風力部分，今日澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今夜至明晨金門縣也有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

朱美霖表示，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪偏大，浪高約3至5米。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風出海別輕忽！15縣市豪大雨特報 雨彈恐炸到明天清晨

颱風楊柳侵襲 澎湖掀狂風巨浪

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

陸警範圍擴至13縣市！明雨勢最劇烈 楊柳颱風估傍晚「雲嘉南一帶」出海

相關新聞

楊柳颱風來襲...台南累積停電逾2萬戶 台電搶修中

依中央氣象署資料顯示，楊柳颱風稍早已從台南七股附近出海，但各地風雨仍持續增強，在北門、學甲等沿海地區更出現10級以上陣風...

下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣...

注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。