楊柳颱風出海！晚間有機會減弱成輕颱 蘭嶼綠島曾驚見逾17級陣風

楊柳颱風今下午1時從台東太麻里附近登陸，約下午4時由台南七股出海，中央氣象署預報員朱美霖表示，嘉義以南仍受到颱風影響有顯著風雨，颱風目前通過澎湖附近，因此澎湖風雨也較為顯著；根據統計，在颱風影響期間，今天綠島蘭嶼出現逾17級陣風，台東、南投也出現15級陣風，楊柳颱風出海進入台灣海峽後，有機會減弱成輕度颱風。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今下午5時位在澎湖南南東方約50公里之處，以每小時29轉34公里速度，向西北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宅南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，根據最新資料顯示，楊柳颱風過去3小時強度稍減弱，中心已於今下午4時左右於台南市七股附近出海，目前中心位置在澎湖南南東方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區及澎湖風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈也有縮小的趨勢。

朱美霖說，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台東縣地區、花蓮縣地區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。

根據氣象署統計，自12日0時至13日17時出現較大雨量，包含屏東縣大漢山436毫米，花蓮縣赤柯山345毫米，台東縣池上330毫米，高雄市多納林道、南天池206.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼、綠島17級以上，台東、東吉島12級，成功、新北11級，新屋、蘇澳、彭佳嶼10級。

彰化、雲林、南投、嘉義市地區、新竹至台中山區及澎湖有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動；大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

風力部分，今日澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今夜至明晨金門縣也有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

朱美霖表示，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪偏大，浪高約3至5米。

