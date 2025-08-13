快訊

下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣象署表示，楊柳颱風出海後進入台灣海峽，未來向西北西移動，本島降雨趨緩，但澎湖和金門今天晚上到明天清晨雨勢還是比較大，恐有局部性大雨或豪雨，預估解除海陸警時間仍維持在明清晨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads指出，北部雖然不在警戒區域內，但地形效應加成下，今天北部的偏東風都很大，民眾應該蠻有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明明不在暴風圈，也不在警戒區，北部還能吹出這種風力，就是靠地形幫忙。颱風帶來的東南風，經過東北角山區的地形加速後，風力就拉起來。在學術上叫做「角隅流」，去年康芮颱風，號稱七八年以來台北最大颱風夜，這次的風跟康芮原因也是一樣的，只是這次是弱一點的版本，風預計還要再吹幾個小時，下班小心。

中央氣象象署下午16時45分發布強風特報(紅色)，受颱風及外圍環流影響，今(13)日澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率(紅色燈號)，新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)。

基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)；今夜至明(14日)晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，呼籲民眾嚴加防範。

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海。擷取自中央氣象署網站
楊柳颱風來襲...台南累積停電逾2萬戶 台電搶修中

依中央氣象署資料顯示，楊柳颱風稍早已從台南七股附近出海，但各地風雨仍持續增強，在北門、學甲等沿海地區更出現10級以上陣風...

下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣...

注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

