下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣象署表示，楊柳颱風出海後進入台灣海峽，未來向西北西移動，本島降雨趨緩，但澎湖和金門今天晚上到明天清晨雨勢還是比較大，恐有局部性大雨或豪雨，預估解除海陸警時間仍維持在明清晨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在Threads指出，北部雖然不在警戒區域內，但地形效應加成下，今天北部的偏東風都很大，民眾應該蠻有感。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明明不在暴風圈，也不在警戒區，北部還能吹出這種風力，就是靠地形幫忙。颱風帶來的東南風，經過東北角山區的地形加速後，風力就拉起來。在學術上叫做「角隅流」，去年康芮颱風，號稱七八年以來台北最大颱風夜，這次的風跟康芮原因也是一樣的，只是這次是弱一點的版本，風預計還要再吹幾個小時，下班小心。

中央氣象象署下午16時45分發布強風特報(紅色)，受颱風及外圍環流影響，今(13)日澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率(紅色燈號)，新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)。

基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)；今夜至明(14日)晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，呼籲民眾嚴加防範。

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海。擷取自中央氣象署網站

商品推薦