颱風楊柳影響 14日國內線航班異動多

中央社／ 台北13日電

受到颱風楊柳影響，明天國內線航班仍有異動。立榮航空明天下午1時前取消往返金門航班；華信航空往返金門航班中午11時30分前取消。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午4時中心位置在北緯23.1度、東經120.0度，即在台南的西北西方約30公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。

明天國內線航班仍受影響有所異動，立榮航空今天表示，明天下午1時以前往返金門航班全數取消；台南往返澎湖航班B7-8675、B7-8676將延遲起飛，其他航線正常營運。

立榮航空說，同時為疏運旅客，明天將加開本島往返澎湖、南竿、金門航班共18架次，旅客可透過立榮航空官網或APP查詢最新航班動態。

華信航空指出，明天中午11時30分以前往返金門航班全數取消，其他國內航線正常營運，為協助疏運旅客，華信航空另加開本島往返澎湖、金門航班共6架次。

華信航空表示，將視天候狀況機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾多加利用官網或APP查詢最新資訊。

