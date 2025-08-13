影／楊柳颱風來襲 桃園機場64架航班取消 3座空橋綁橋

受楊柳颱風影響，桃園國際機場今天原定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。桃機上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，惟到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降至其他機場。

此外，楊柳颱風登陸後在綠島及蘭嶼出現17級以上強陣風，桃園機場南側機坪下午也測得最大瞬間風速68海浬，達到空橋綁橋作業標準，截至下午3時30分止，B1、B2、B3機坪，共3座空橋綁橋，B4~B9機坪空橋暫停使用。期間也有航機降落時受側風影響直接重飛。

機場公司表示，因應楊柳颱風來襲，今天上午9時30分由董事長楊偉甫主持第三次應變會議，會中指示各單位全面加強戒備，確實執行各項防颱措施並提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運及旅客安全。並於颱風警報發布前啟動各項防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢，也加強巡查各施工工區、排水幹線及空側區域。

機場公司提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網亦將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，提供旅客與民眾參考。

※8月13日因桃園國際機場天候因素轉降／返航外場航班（統計至下午3時19分止）

南方航空CZ-3087回航深圳、國泰航空CX-466回航香港、可依航空RF-511轉降濟州、中華航空CI-191轉降台中、中華航空CI-151轉降那霸、中華航空CI-121回航那霸、中華航空CI-113轉降台中、中華航空CI-111轉降那霸、中華航空CI-189轉降釜山、濟州航空7C-6101轉降仁川、中華航空CI-702轉降香港、虎航IT-241轉降台中、越捷航空 VJ-844轉降那霸、星宇航空JX-234轉降那霸、星宇航空JX-876轉降香港、中華航空CI-904轉降香港、中華航空CI-5828轉降香港、中華航空CI-788轉降香港、德威航空TW-687轉降濟州、星宇航空JX-782轉降台中、中華航空CI-155轉降名古屋、中華航空CI-782轉降胡志明、中華航空CI-5828轉降香港、長榮航空BR-109轉降台中、越捷航空VZ-567轉降那霸、聯邦快遞FX-6126轉降仁川。 受楊柳颱風影響，桃園機場南側機坪下午測得最大瞬間風速68海浬，達到空橋綁橋作業標準。記者黃仲明／攝影 桃園機場公司維護處人員進行綁橋作業。記者黃仲明／攝影 桃園機場召開第三次應變會議，由董事長楊偉甫(左2)主持，主持聽取各單位整備應變措施。圖／機場公司提供

