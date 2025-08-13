中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總統賴清德下午至中央災害應變中心視察，與台東、高雄、澎湖等縣市首長視訊，嚴防及應變楊柳颱風帶來的災情。

中央災害應變中心今天下午3時30分舉行第六次工作會報暨情資研判會議，總統賴清德也親臨視導。中央氣象署指出中颱楊柳下午4時左右於台南市七股附近出海，目前中心位置在台南西北西方近海，未來向西北西移動，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部及嘉義以南地區風雨持續中。

消防署表示，楊柳颱風目前已造成全台1失蹤33傷，失蹤的28歲林男今天下午1時許至嘉義縣布袋鎮堤防邊釣魚時遭海浪捲走失聯，據了解該區為嘉義縣公告警戒區，目前海巡、消防皆出動人車進行搜救中。另外全台一般災情總計240件，172件處理中，其中以路樹、廣告招牌、建物毀損、民生、基礎設施災情佔大多數。

內政部指出，為防颱風造成土石流及因前次颱風及豪雨，南部部分民眾住居所尚未修繕完竣，截至下午2時疏散撤離人數共計7315人，其中台南市514人、 高雄市2222人、屏東縣641人、花蓮縣3820人、台東縣15人、南投縣47人、雲林縣3人及嘉義縣53人，多數為自行依親。

經濟部統計，受楊柳颱風影響，高雄路竹、花蓮富里等2處發生淹水災情，全國曾停電13萬4517戶，目前已修復76244戶，仍有58273戶待修復。

總統賴清德會中也與台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁與澎湖縣長陳光復進行視訊連線，賴清德指出，針對中度颱風楊柳來襲，中央和地方政府都積極投入各項應變工作，針對中央應變中心這段時間面對颱風、西南氣流及這一次的楊柳颱風，各單位都善盡職責協助解決各縣市的災情，也特別表示感謝。

另針對停電的地區，賴清德也宣示多數在今晚就可以復電，少數地區會在明天中午，也對台電全體同仁辛勞表示感激。

總統賴清德與台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁及澎湖縣長陳光復進行視訊連線。記者黃子騰／攝影 中颱楊柳已於下午4時於台南出海。圖／中央災害應變中心提供 總統賴清德至中央災害應變中心視察工作會報。記者黃子騰／攝影 楊柳颱風侵台目前累積雨量。圖／中央災害應變中心提供

