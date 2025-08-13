楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農民團體加強進口葉菜。

農業部發布新聞稿，針對近期蔬菜供應情形，因受到先前颱風丹娜絲及豪雨影響，造成葉菜類短缺，農業部除已逐日依市場蔬菜供需情形，調節釋出冷藏蔬菜以強化蔬菜供應外，另透過生鮮超市及量販通路設置優惠蔬菜專區，供應甘藍等蔬菜，便利消費者選購。

農業部統計，7月18日以來，已經調節釋出甘藍及結球白菜等冷藏蔬菜1270公噸，將持續依市場供需情形滾動調節。

另外，農業部已請交通部及關務署協助各項進口蔬菜通關作業，並輔導農民團體加強進口青江菜、結球萵苣等葉菜超過600公噸，補充國內蔬菜供應，後續也將視國內蔬菜供應量能，適時補充以充裕國內蔬菜供應。

對於颱風楊柳可能造成農業災情，農業部強調將持續與各地方政府、農漁民團體及相關單位保持密切聯繫，運用多元管道傳遞防救災資訊，全力降低農產業損失，並確保民生農產品供應穩定。颱風過後，也將立即啟動災後復原與救助作業，秉持從速、從簡、從寬原則，加速恢復農業生產量能。

