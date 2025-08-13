快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風侵襲南台灣 高雄市區風大雨驟

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，市區有許多災情傳出。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，市區有許多災情傳出。記者劉學聖／攝影

中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾必須外出採買，面對強大風雨只能緩步前進。中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增加；台東縣地區、花蓮縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

另外花蓮縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有工作人員守在工地。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有工作人員守在工地。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，外出的民眾只能冒雨前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，外出的民眾只能冒雨前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，岸邊的風浪一波一波。記者劉學聖／攝影
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，岸邊的風浪一波一波。記者劉學聖／攝影

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風持續發威...台8線中橫公路驚現雨瀑 大量落石阻斷交通

颱風楊柳侵襲 澎湖掀狂風巨浪

颱風楊柳來襲 金門應變中心一級開設估晚間風雨劇

不斷更新／楊柳颱風快閃！14日目前僅「1縣市」達標 停班停課資訊一覽

相關新聞

楊柳颱風來襲...台南累積停電逾2萬戶 台電搶修中

依中央氣象署資料顯示，楊柳颱風稍早已從台南七股附近出海，但各地風雨仍持續增強，在北門、學甲等沿海地區更出現10級以上陣風...

下班小心！楊柳遠離「北部風仍大」 氣象粉專：還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣...

注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。