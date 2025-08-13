楊柳颱風侵襲南台灣 高雄市區風大雨驟

中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾必須外出採買，面對強大風雨只能緩步前進。中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增加；台東縣地區、花蓮縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

另外花蓮縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。 中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有工作人員守在工地。記者劉學聖／攝影 中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影 中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，外出的民眾只能冒雨前進。記者劉學聖／攝影 中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影 中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，岸邊的風浪一波一波。記者劉學聖／攝影

