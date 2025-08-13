颱風楊柳襲台 桃機綁空橋加強防颱整備巡檢

機場公司表示，颱風楊柳襲台，各單位已啟動綁空橋等各項防颱應變，受颱風影響取消客運航班49架次及貨運航班15架次，另截至下午3時19分，有26架次轉降其他機場。

機場公司下午發布新聞稿表示，颱風楊柳來襲，根據機場公司統計，今天排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次，提醒旅客及接機親友，出發前留意最新航班資訊，提前確認聯外交通狀況，確保行程順利。

機場公司指出，除已於颱風警報發布前啟動各項防颱應變準備，包括針對機場電力、空調、給排水、電車、空橋等設施進行巡檢，也加強巡查各施工工區、排水幹線及空側區域。

機場公司說，根據桃園航空氣象台預報資料顯示，受楊柳颱風影響，上午11時起有側風較強情形，離場航班可順利離場，但到場航班部分基於安全考量將重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降其他機場。另外，從上午11時50分起，暫時關閉第二航廈南北側5樓觀景台，目前尚無預計開放時間。

機場公司表示，各航空公司將依最新氣象資訊滾動式調整航班，提醒旅客留意航空公司通知，並可透過官網、APP等管道即時查詢航班動態。機場公司官網也將持續更新航班異動及聯外交通營運情形，供旅客與民眾參考。

機場公司上午已召開第3次應變會議，由董事長楊偉甫主持聽取颱風動態簡報，以及各業務單位與國籍航空公司應變整備報告，並指示各單位加強戒備，確實執行防颱措施提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運安全與旅客權益。

