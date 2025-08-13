楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

受楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。機場公司提醒旅客及接機親友，出發前請留意最新航班資訊，並提前確認聯外交通狀況，以利行程順利。

桃園機場今（13）日上午9時30分召開第三次應變會議，由董事長楊偉甫主持，會中聽取颱風動態簡報及各業務單位與國籍航空公司應變整備報告後，指示各單位全面加強戒備，確實執行各項防颱措施並提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運安全及旅客權益。

根據桃園航空氣象台預報資料顯示，受楊柳颱風影響，上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，但到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降至其他機場。另外，自上午11時50分起，暫時關閉第二航廈南北側5樓觀景台，目前尚無預計開放時間。機場公司將持續密切關注颱風動態，並強化應變作業。

桃機公司也公布今天因天候因素轉降/返航外場航班，包括南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州、中華航空CI191轉降台中、中華航空CI151轉降那霸、中華航空CI121回航那霸、中華航空CI113轉降台中、中華航空CI111轉降那霸、中華航空CI189轉降釜山、濟州航空7C6101轉降仁川、中華航空CI702轉降香港、虎航IT241轉降台中、越捷航空 VJ844轉降那霸。

此外，星宇航空JX234轉降那霸、星宇航空JX876轉降香港、中華航空CI904轉降香港、中華航空CI5828轉降香港、中華航空CI788轉降香港、德威航空 TW 687轉降濟州、星宇航空JX782轉降台中、中華航空CI155轉降名古屋、中華航空CI782轉降胡志明、中華航空CI5828轉降香港、長榮航空BR109轉降台中、越捷航空VZ567轉降那霸。

商品推薦