快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
楊柳颱風影響　桃機今取消64架次、多航班轉降或返航。圖／桃機公司提供
楊柳颱風影響　桃機今取消64架次、多航班轉降或返航。圖／桃機公司提供

楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航班15架次。機場公司提醒旅客及接機親友，出發前請留意最新航班資訊，並提前確認聯外交通狀況，以利行程順利。

桃園機場今（13）日上午9時30分召開第三次應變會議，由董事長楊偉甫主持，會中聽取颱風動態簡報及各業務單位與國籍航空公司應變整備報告後，指示各單位全面加強戒備，確實執行各項防颱措施並提高警覺，遇有狀況應即時通報，以確保機場營運安全及旅客權益。

根據桃園航空氣象台預報資料顯示，受楊柳颱風影響，上午11時起有側風較強情形，離場航班可以順利離場，但到場航班部分會基於安全考量重飛或轉降，截至下午3時19分止，有26架因風切轉降至其他機場。另外，自上午11時50分起，暫時關閉第二航廈南北側5樓觀景台，目前尚無預計開放時間。機場公司將持續密切關注颱風動態，並強化應變作業。

桃機公司也公布今天因天候因素轉降/返航外場航班，包括南方航空CZ3087回航深圳、國泰航空CX466回航香港、可依航空RF511轉降濟州、中華航空CI191轉降台中、中華航空CI151轉降那霸、中華航空CI121回航那霸、中華航空CI113轉降台中、中華航空CI111轉降那霸、中華航空CI189轉降釜山、濟州航空7C6101轉降仁川、中華航空CI702轉降香港、虎航IT241轉降台中、越捷航空 VJ844轉降那霸。

此外，星宇航空JX234轉降那霸、星宇航空JX876轉降香港、中華航空CI904轉降香港、中華航空CI5828轉降香港、中華航空CI788轉降香港、德威航空 TW 687轉降濟州、星宇航空JX782轉降台中、中華航空CI155轉降名古屋、中華航空CI782轉降胡志明、中華航空CI5828轉降香港、長榮航空BR109轉降台中、越捷航空VZ567轉降那霸。

楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳來襲 海保署監控6艘擱淺船舶保護環境

楊柳颱風來襲…土石流潛勢溪流黃色警戒 高屏花東共102條

楊柳颱風侵台 民代質疑中市淹水熱點有「監控死角」

颱風楊柳登陸台東！「海濱好室」社宅施工架遭吹落、無人傷亡

相關新聞

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時...

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市為澎湖縣...

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

受楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。