颱風楊柳來襲 金門應變中心一級開設估晚間風雨劇

中央社／ 金門13日電

颱風楊柳來襲，金門縣災害應變中心今天一級開設；金門氣象站主任林依締說，晚間至明天凌晨風雨對金門影響最顯著，可能出現12級陣風，颱風接近後也有發生局部大豪雨機率。

金門縣政府昨天晚間10時三級開設災害應變中心，今天上午10時提升為一級開設並進行防颱工作會報，會中先由金門氣象站針對颱風情資進行預判分析。

林依締表示，晚間至明天凌晨風雨對金門影響最顯著，從晚間6時起金門地區會有較強烈風力，平均風力自5到6級風轉為8到9級風，陣風自8到9級風轉為11至12級風，明天凌晨0時至2時風力達到最強程度，可能出現12級陣風，凌晨2時後風力就會明顯下降。

林依締說，晚間颱風接近，金門有發生局部大豪雨機率；自上午8時起到明天上午8時，累積雨量預測平地是50到100毫米，雨量部分預計明天上午減緩。

金門縣消防局發布新聞稿指出，金門縣長陳福海表示，全島各單位應團結合作、資源共享、密切配合，共同強化防救災能量，攜手面對颱風侵襲。

陳福海說，因應晚間風雨增強，請金酒公司及其他採輪班制度機構，彈性調整停止上班時間；請工務處會同各鄉鎮公所及金門國家公園檢討排水設施及易淹水地區改善作為，提報主計處編列預算執行。

消防局則指出，警戒區管制部分，縣應變中心一級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

消防局也表示，前次颱風丹娜絲期間已針對1名民眾管制期間採蚵勸導無效開立舉發單，呼籲民眾重視自身安全，避免於颱風期間外出。

