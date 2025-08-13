快訊

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

陳冠希遭Nike天價求償！38億變380萬羅生門 內幕細節曝光

300萬張不夠黃牛搶！日本麥當勞為「寶可夢之亂」道歉 專家點出癥結

嘉義以南降雨漸增 台東及花高屏山區防大豪雨

中央社／ 台北13日電

中央氣象署更新豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今下午起至晚間嘉義以南地區降雨將逐漸增加；台東縣地區、花蓮縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

花蓮縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

楊柳颱風

延伸閱讀

屏東山區撤逾700人 三地門大社村列警戒強制撤離

楊柳颱風在高雄東北東方 氣象署：嘉義以南風雨逐漸增大

高雄高壓電被吹斷釀上千戶停電 那瑪夏山區也接連跳電

台南致災強風「國家級警報響」 豪雨特報範圍擴大

相關新聞

注意強降雨！楊柳颱風出海竟擺尾 螺旋雨帶正向高雄移入

楊柳颱風今天侵台，雖在下午4時已經從台南七股出海，但是高雄氣象站發覺，有一波颱風螺旋雨帶正向高雄移入，提醒民眾注意強降雨...

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時...

楊柳遠離北部風仍大 氣象粉專：下班小心 還要再吹幾小時

中央氣象署今天指出，楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，氣...

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市為澎湖縣...

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

受楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。