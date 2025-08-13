快訊

快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，中央氣象署表示，楊柳颱風出海後進入台灣海峽，未來向西北西移動，本島降雨趨緩，但澎湖和金門今天晚上到明天清晨雨勢還是比較大，恐有局部性大雨或豪雨，預估解除海陸警時間仍維持在明清晨。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今下午3時位在高雄北方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海。圖／中央氣象署提供
影／楊柳颱風掀大浪！蘭嶼船筏遭打翻 船主下水綁繩死命拉回岸

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

颱風楊柳影響 14日金門小三通部分停航

楊柳颱風撲台恐帶強風豪雨 賴清德：中央地方齊防救災整備

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時...

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市為澎湖縣...

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

受楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

