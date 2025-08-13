快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警
楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時間僅3小時，中央氣象署表示，楊柳颱風出海後進入台灣海峽，未來向西北西移動，本島降雨趨緩，但澎湖和金門今天晚上到明天清晨雨勢還是比較大，恐有局部性大雨或豪雨，預估解除海陸警時間仍維持在明清晨。
根據氣象署資訊，楊柳颱風今下午3時位在高雄北方約50公里之處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。
陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
