颱風楊柳侵襲 澎湖掀狂風巨浪

颱風楊柳侵襲，澎湖今天下午2時起已可感受到颱風外圍環流威力，吹起狂風巨浪，浪花四濺，風雨有愈來愈大的趨勢，民眾要做好防颱準備，以減少損失。

颱風楊柳下午在台東太麻里登陸，澎湖受颱風外圍環流影響，風勢逐漸增強，澎湖氣象站觀測颱風暴風圈在中午觸及澎湖陸地，下午6時左右，自澎湖望安與七美2離島間通過，預計今天深夜脫離澎湖，風雨持續。

澎湖氣象站下午2時許，觀測到澎湖海域出現10級以上的陣風，西嶼地區更觀測高達13級，海上掀起巨浪，拍及堤岸，在強風的助勢下，捲起浪花四濺，部分較低漥地區，海浪打上陸地。

澎湖縣長陳光復坐鎮應變中心，除慰勉輪值工作人員外，由於楊柳颱風移動速度加快，暴風圈已籠罩澎湖，風雨會逐漸增強，可能出現14至15級強陣風，須嚴加留意，呼籲全民都要做好防範，以減少損失。

