楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市為澎湖縣。

中央氣象署下午4時公布風雨預報，風力達到停班課標準僅有澎湖縣；24小時雨量部分則沒有縣市達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

根據氣象署公布的最新風雨預報，澎湖縣明天風力達到停班課標準。圖／中央氣象署提供

商品推薦