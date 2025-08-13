快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中颱楊柳侵襲南台灣，高雄市區今天一整天風強雨驟，許多民眾選擇在家中避颱風，不過還是有民眾外出採買工作，面對強勁風雨只能緩步前進。記者劉學聖／攝影
楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，根據氣象署公布的最新風雨預報，明天達到停班停課標準的縣市為澎湖縣。

中央氣象署下午4時公布風雨預報，風力達到停班課標準僅有澎湖縣；24小時雨量部分則沒有縣市達標。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

根據氣象署公布的最新風雨預報，澎湖縣明天風力達到停班課標準。圖／中央氣象署提供
氣象署 楊柳颱風 停班停課

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

颱風楊柳影響 金門烏坵13日下午3時起停班課

整理包／穿心颱楊柳登陸了！22縣市最新停班停課資訊看過來

楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

中颱楊柳快閃！下午4時台南市七股附近出海 全台1失蹤33傷13萬戶停電

中颱楊柳來去匆匆，今天下午1時許自台東太麻里登陸後，迅速於下午4時許於台南市七股附近出海，共造成1人失蹤、33人受傷。總...

快閃台灣！楊柳颱風下午4時從台南七股出海 估明清晨解除海陸警

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，氣象署原先預估下午5時出海，但楊柳移動快速，下午4時就從台南七股出海，停留時...

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風影響 桃機今取消64架次、多航班轉降或返航

受楊柳颱風影響，根據機場公司統計，今日目前排定航班起降共計663架次，受颱風影響取消64架次，含客運航班49架次及貨運航...

楊柳颱風來襲 葉菜類短缺…農業部調釋冷藏、進口蔬菜

颱風楊柳來襲，農業部今天召開應變會議，針對葉菜類短缺，農業部長陳駿季指示強化蔬菜調度，除持續調節釋出冷藏蔬菜，同時輔導農...

楊柳颱風影響 華信、立榮明國內線航班異動

因受楊柳颱風影響，華信航空明(14)日中午11點30分以前往返金門航班全數取消；其他國內航線正常營運。立榮航空明(14)...

