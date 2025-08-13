颱風楊柳影響 14日金門小三通部分停航

受颱風楊柳影響，金門縣港務處今天發布停航公告，明天金門水頭往返廈門五通中午12時前航班停航，後續復航時間另行公告；金門水頭往返泉州石井航線則全日停航。

中央氣象署今天持續發布中度颱風楊柳海上陸上颱風警報，下午2時颱風中心位置在高雄的東北東方約50公里處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。

金門縣港務處指出，依小三通天候影響停復航機制辦理，經與陸方協商，明天金門水頭往返廈門五通中午12時前航班停航，後續復航時間另行公告；金門水頭往返泉州石井航線則全日停航。

港務處提醒旅客，搭船前應先向船公司確認航班。

