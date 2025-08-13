快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

颱風楊柳影響 台鐵台東線、南迴線午夜前停駛

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳來襲，台鐵公司今天公布晚間列車行駛概況，午夜12時前台東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛；西部幹線區間（快）車嘉義=枋寮間下午3時起停駛。

根據中央氣象署網站，中度颱風楊柳已於下午1時前後在台東太麻里附近登陸，下午2時中心位置在高雄的東北東方約50公里處，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖。

台鐵依據氣象署最新氣象資訊，研判今天午夜12時前列車行駛概況，並透過新聞稿公布；至於明天列車行駛概況，將視颱風最新動態而定，預計今晚9時發布。

西部幹線（基隆=潮州=枋寮）部分，台鐵表示，對號列車基隆=彰化間正常行駛。

台鐵指出，對號下行列車今晚6時後（145次起）對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。

台鐵指出，對號上行列車今晚6時後（150次起）潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。

至於區間（快）車，基隆=彰化間正常行駛；彰化=嘉義間視風雨狀況調整；嘉義=枋寮間下午3時起（上行3328次、下行3221次起）停駛。

東部幹線部分，台鐵表示，北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）各級列車正常行駛，而台東線（台東=花蓮）各級列車停駛。

台鐵指出，南迴線（新左營=台東）各級列車停駛。

支線部分，台鐵表示，沙崙線3731次、3734次起停駛，而平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風影響台南曝光...大雨加風勢 七股屋頂帆布快吹掀了

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

颱風楊柳影響 金門烏坵13日下午3時起停班課

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部風雨持續，嘉義以南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。