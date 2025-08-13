颱風楊柳影響 台鐵台東線、南迴線午夜前停駛

颱風楊柳來襲，台鐵公司今天公布晚間列車行駛概況，午夜12時前台東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛；西部幹線區間（快）車嘉義=枋寮間下午3時起停駛。

根據中央氣象署網站，中度颱風楊柳已於下午1時前後在台東太麻里附近登陸，下午2時中心位置在高雄的東北東方約50公里處，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖。

台鐵依據氣象署最新氣象資訊，研判今天午夜12時前列車行駛概況，並透過新聞稿公布；至於明天列車行駛概況，將視颱風最新動態而定，預計今晚9時發布。

西部幹線（基隆=潮州=枋寮）部分，台鐵表示，對號列車基隆=彰化間正常行駛。

台鐵指出，對號下行列車今晚6時後（145次起）對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。

台鐵指出，對號上行列車今晚6時後（150次起）潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。

至於區間（快）車，基隆=彰化間正常行駛；彰化=嘉義間視風雨狀況調整；嘉義=枋寮間下午3時起（上行3328次、下行3221次起）停駛。

東部幹線部分，台鐵表示，北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）各級列車正常行駛，而台東線（台東=花蓮）各級列車停駛。

台鐵指出，南迴線（新左營=台東）各級列車停駛。

支線部分，台鐵表示，沙崙線3731次、3734次起停駛，而平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。

商品推薦