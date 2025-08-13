颱風楊柳影響 台鐵台東線、南迴線午夜前停駛
颱風楊柳來襲，台鐵公司今天公布晚間列車行駛概況，午夜12時前台東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛；西部幹線區間（快）車嘉義=枋寮間下午3時起停駛。
根據中央氣象署網站，中度颱風楊柳已於下午1時前後在台東太麻里附近登陸，下午2時中心位置在高雄的東北東方約50公里處，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖。
台鐵依據氣象署最新氣象資訊，研判今天午夜12時前列車行駛概況，並透過新聞稿公布；至於明天列車行駛概況，將視颱風最新動態而定，預計今晚9時發布。
西部幹線（基隆=潮州=枋寮）部分，台鐵表示，對號列車基隆=彰化間正常行駛。
台鐵指出，對號下行列車今晚6時後（145次起）對號列車行駛至彰化；彰化=潮州=枋寮各次列車停駛；385次全區間停駛；137次行駛至台中；177次全區間行駛；477次花蓮=員林行駛；283次花蓮=斗六行駛。
台鐵指出，對號上行列車今晚6時後（150次起）潮州至彰化停駛；彰化=基隆正常行駛；372、324、386次全區間停駛；554次彰化=花蓮行駛；136次台中=南港行駛。
至於區間（快）車，基隆=彰化間正常行駛；彰化=嘉義間視風雨狀況調整；嘉義=枋寮間下午3時起（上行3328次、下行3221次起）停駛。
東部幹線部分，台鐵表示，北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）各級列車正常行駛，而台東線（台東=花蓮）各級列車停駛。
台鐵指出，南迴線（新左營=台東）各級列車停駛。
支線部分，台鐵表示，沙崙線3731次、3734次起停駛，而平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。
台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言