楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部風雨持續，嘉義以南風雨也逐漸增大。高鐵今傳新竹站附近發生異物纏繞，導致列車有延誤狀況，高鐵公司表示，已於下午3時6分將異物排除，全線恢復正常運轉。

中央氣象署指出，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心已於今下午1時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，未來向西北西移動，目前陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門。

風力部分，氣象署表示，受到颱風及其外圍環流影響，今天台東（含蘭嶼綠島）、澎湖局部有平均風12級以上或陣風14級以上；新北、桃猿、雲林、嘉縣、台南、高雄、屏東、花蓮局部有平均風9級以上或陣風11級以上。

基隆、台北、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、嘉市、宜蘭、金門、馬祖局部有平均風6級以上或陣風8級以上；今夜至明晨金門有平均風9級以上或陣風11級以上。

強勁風力也造成各地災情頻傳，交通也受到些許阻礙。高鐵新竹站附近傳因異物導致列車延誤。高鐵公司說明，今下午1時59分於新竹站附近發生異物纏繞（大型塑膠袋）電車線，接獲通報後，公司即刻派員搶修，並於下午3時6分將異物排除，全線恢復正常運轉。

高鐵表示，搶修期間為確保安全，北上1班640車次於發車後，退行至新竹站變更路線後繼續北上，此事件造成部分班次延誤，敬請旅客見諒。

高鐵呼籲沿線民眾，颱風期間加強固定如大型塑膠布條、菜網、氣球等容易空飄物件，避免其入侵高鐵路線，影響營運及旅客安全。

商品推薦