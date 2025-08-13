快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵今傳新竹站附近發生異物纏繞，導致列車有延誤狀況。高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵今傳新竹站附近發生異物纏繞，導致列車有延誤狀況。高鐵示意圖。聯合報系資料照

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部風雨持續，嘉義以南風雨也逐漸增大。高鐵今傳新竹站附近發生異物纏繞，導致列車有延誤狀況，高鐵公司表示，已於下午3時6分將異物排除，全線恢復正常運轉。

中央氣象署指出，根據最新資料顯示，楊柳颱風中心已於今下午1時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，未來向西北西移動，目前陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門。

風力部分，氣象署表示，受到颱風及其外圍環流影響，今天台東（含蘭嶼綠島）、澎湖局部有平均風12級以上或陣風14級以上；新北、桃猿、雲林、嘉縣、台南、高雄、屏東、花蓮局部有平均風9級以上或陣風11級以上。

基隆、台北、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、嘉市、宜蘭、金門、馬祖局部有平均風6級以上或陣風8級以上；今夜至明晨金門有平均風9級以上或陣風11級以上。

強勁風力也造成各地災情頻傳，交通也受到些許阻礙。高鐵新竹站附近傳因異物導致列車延誤。高鐵公司說明，今下午1時59分於新竹站附近發生異物纏繞（大型塑膠袋）電車線，接獲通報後，公司即刻派員搶修，並於下午3時6分將異物排除，全線恢復正常運轉。

高鐵表示，搶修期間為確保安全，北上1班640車次於發車後，退行至新竹站變更路線後繼續北上，此事件造成部分班次延誤，敬請旅客見諒。

高鐵呼籲沿線民眾，颱風期間加強固定如大型塑膠布條、菜網、氣球等容易空飄物件，避免其入侵高鐵路線，影響營運及旅客安全。

楊柳颱風

延伸閱讀

颱風楊柳影響 金門烏坵13日下午3時起停班課

楊柳風雨灌破台東醫院急診室大門 患者暫送他院

颱風楊柳強風 桃園中壢八德4771戶一度停電

楊柳颱風登陸台灣 賴總統下令做好防救災整備

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

楊柳颱風登陸各地風雨強勁 高鐵新竹站異物纏繞致列車延誤

楊柳颱風今下午1時左右於台東太麻里附近登陸，其暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部風雨持續，嘉義以南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。