楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞
中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計下午5時前後有機會從台南附近出海進入台灣海峽，未來向西北西移動，目前暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨也逐漸增大。
中央氣象局前局長鄭明典稍早在臉書指出，劇烈天氣系統的風場顯示，地面封場可能受地形影響，不過，颱風旋轉中心還算清晰，颱風結構並沒有被破壞。
