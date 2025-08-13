聽新聞
楊柳外圍環流影響...基隆最大陣風9級 吹翻60公尺國光客運圍籬斷兩截
楊柳颱風外圍環流影響，基隆雖未列入警戒範圍，但基隆今天最大陣風達9級，位基隆國光客運臨時站拆除施工圍籬，有60米長遭強風吹倒，還斷成兩截，恐影響行人與車輛安全。市府迅速派員處理加固。
今天中午受到楊柳颱風外圍強風影響，位於基隆國光客運臨時站周邊的施工圍籬遭強風吹倒，後來還斷成兩截，隨風不斷翻來翻去，還有人行經時閃避，險象環生。
市議員施偉政說，服務處獲報到立即趕到現場，並向基隆市政府交通處公共運輸科反映，緊急協調工班進場加固搶修，確保圍籬穩固，避免意外發生。
施偉政提醒，颱風期間風勢與降雨變化快速，雖然基隆市未受颱風正面侵襲，但市民外出仍須留意周邊環境安全。他並呼籲相關單位加強公共設施巡檢與防護措施，降低災害風險。
基隆市政府交通處長陳耀川表示，有關楊柳颱風外圍環流強風，影響國光客運公司臨時站拆除後之圍籬部分，市府第一時間已緊急派員現場查看防護並派工協助加強固定，避免影響往來人車。
