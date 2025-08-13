楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下午到明天上午陣雨預報。圖／中央氣象署提供
下午到明天上午陣雨預報。圖／中央氣象署提供

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計下午5時前後有機會從台南附近出海進入台灣海峽，未來向西北西移動，目前暴風圈正籠罩台東、花蓮、南投、苗栗以南陸地及澎湖，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨也逐漸增大。

劉宇其指出，楊柳颱風下午2時位置在南部山區約在高雄東北東方，目前除了花東雨勢仍大，嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜；花東雨勢仍大，風勢下午漸緩。金門晚起至明晨風雨漸大；基北宜及馬祖強陣風、間歇陣雨；竹苗中部沿海陣風、偶雨及高溫。

劉宇其指出，今天上午在綠島及蘭嶼出現17級以上強陣風，颱風登陸太麻里過程中，台東沿岸普遍出現14-15級強陣風，台東富岡達15級；通過中央山脈這段時間，南部風力增大，南部沿岸出現9-11級強陣風，未來風勢會逐漸增強。澎湖方面，西嶼出現13級強陣風，風力也會逐步增強。

至於北部受地形影響，這幾個小時風力增強明顯，劉宇其說，新北及新烏分別出現11級10級強陣風，下午到傍晚風力比較大。氣象署持發布強風特報(紅色)，今(13)日台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率(紅色燈號)，今夜至明(14日)晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)。

雨勢方面，劉宇其指出，目前看來台東、花蓮及南部降雨較多，累積雨量今天已超過200毫米，屏東已出現短延時大豪雨，預計下午到晚上降雨達到最強，尤其是嘉義以南及澎湖這幾個小時會明顯增強，容易有豪雨等級降雨。

劉宇其說，下半夜隨著颱風出海，本島降雨趨緩，但澎湖和金門今天晚上到明天清晨雨勢還是比較大，恐有局部性大雨或豪雨。隨時颱風水氣逐漸脫離，明天清晨各地仍有短暫陣雨，白天之後只剩東半部、基隆、北海岸有短暫陣雨，其他地區則有午後雷陣雨。

楊柳颱風下午一時已登陸，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風下午一時已登陸，東半部地區風雨持續中，嘉義以南地區風雨亦逐漸增大。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風

