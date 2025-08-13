楊柳颱風來襲…土石流潛勢溪流黃色警戒 高屏花東共102條

快訊

中央社／ 台北13日電
颱風楊柳來襲，農業部農村發展及水土保持署今天下午發布最新土石流潛勢溪流黃色警戒，包括高屏及花東地區共102條。下雨示意圖／AI生成
颱風楊柳來襲，農業部農村發展及水土保持署今天下午發布最新土石流潛勢溪流黃色警戒，包括高屏及花東地區共102條。下雨示意圖／AI生成

颱風楊柳來襲，農業部農村發展及水土保持署今天下午發布最新土石流潛勢溪流黃色警戒，包括高屏及花東地區共102條。

農村水保署發布新聞稿，土石流黃色警戒102條，分布於4縣11鄉（區）44村，包括：台東縣池上鄉、海端鄉，花蓮縣卓溪鄉、富里鄉，屏東縣霧台鄉、三地門鄉、來義鄉，高雄市那瑪夏區、桃源區、六龜區、茂林區等。

農村水保署同時發布4處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里、屏東縣來義鄉來義村、高雄市六龜區興龍里、花蓮縣富里鄉富南村等。地方政府應進行疏散避難勸告。

花蓮 高雄市 屏東縣 土石流 楊柳颱風

