楊柳颱風來襲…土石流潛勢溪流黃色警戒 高屏花東共102條
颱風楊柳來襲，農業部農村發展及水土保持署今天下午發布最新土石流潛勢溪流黃色警戒，包括高屏及花東地區共102條。
農村水保署發布新聞稿，土石流黃色警戒102條，分布於4縣11鄉（區）44村，包括：台東縣池上鄉、海端鄉，花蓮縣卓溪鄉、富里鄉，屏東縣霧台鄉、三地門鄉、來義鄉，高雄市那瑪夏區、桃源區、六龜區、茂林區等。
農村水保署同時發布4處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里、屏東縣來義鄉來義村、高雄市六龜區興龍里、花蓮縣富里鄉富南村等。地方政府應進行疏散避難勸告。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️南部風雨即將增強 颱風論壇：山脈再也屏障不了 午後是真正的颱風天
▪️侵台颱楊柳太凶猛 登陸點附近及北側測到15級陣風
▪️楊柳颱風下午1時登陸台東太麻里 傍晚出海
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言