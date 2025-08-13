颱風楊柳侵襲 19處省道預警性封閉

颱風楊柳侵襲，交通部公路局今天表示，共有19處省道預警性封閉，道路災阻則有1處，提醒用路人要留意，非必要勿進入山區道路。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午2時的中心位置在北緯22.8度，東經120.8度，即在高雄的東北東方約50公里處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。

交通部公路局表示，因應楊柳來襲，共有19處省道預警性封閉或預計今天晚間將預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

包含嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）、台中市和平區台8線85K~110K（梨山至大禹嶺路段）、台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋）、嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500（觸口至福山路段）、嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K（福山至阿里山路段）、台南市南化區台20線47K至52K（南化至玉山路段）、高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500（甲仙至荖濃路段）、高雄市桃源區台20線79K~89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）。

高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段）、花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840（豐南至台東縣界路段）、台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100（北源路段），屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）。

高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100（中興至大津路段）、高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K（民生橋）、高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800（三明火路段）及高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）。

公路局指出，另外南投縣仁愛鄉台8線94K+500（榮興路段）邊坡土石坍方，由於現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。

公路局表示，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

