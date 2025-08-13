快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

颱風楊柳侵襲 19處省道預警性封閉

中央社／ 台北13日電

颱風楊柳侵襲，交通部公路局今天表示，共有19處省道預警性封閉，道路災阻則有1處，提醒用路人要留意，非必要勿進入山區道路。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天下午2時的中心位置在北緯22.8度，東經120.8度，即在高雄的東北東方約50公里處，以每小時27轉35公里速度，向西北西進行。

交通部公路局表示，因應楊柳來襲，共有19處省道預警性封閉或預計今天晚間將預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

包含嘉義縣中埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）、台中市和平區台8線85K~110K（梨山至大禹嶺路段）、台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋）、嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500（觸口至福山路段）、嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500~88K（福山至阿里山路段）、台南市南化區台20線47K至52K（南化至玉山路段）、高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500（甲仙至荖濃路段）、高雄市桃源區台20線79K~89K+500（寶來二橋至桃源區公所路段）。

高雄市桃源區台20線91K+500（東莊便橋）、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000（向陽至初來路段）、花蓮縣富里鄉台23線7K~16K+840（豐南至台東縣界路段）、台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100（北源路段），屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）。

高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100（中興至大津路段）、高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K（民生橋）、高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4K+800（三明火路段）及高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）。

公路局指出，另外南投縣仁愛鄉台8線94K+500（榮興路段）邊坡土石坍方，由於現場持續降雨落石，待雨勢趨緩後立即進場搶災。

公路局表示，將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

楊柳颱風

延伸閱讀

直擊颱風第一排！楊柳狂襲台東 小屋翻滾、鷹架盆栽墜落驚險萬分

楊柳颱風來襲！Kia提供全台車主免費拖吊服務及零件、工資優惠

颱風楊柳襲台 高雄停電逾4千戶、樹倒壓傷多人

颱風楊柳襲台！台東上午一度2759戶停電 台電待風雨稍停全力搶修

相關新聞

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署：嘉義以南、澎湖強風豪雨持續到入夜

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

台南風雨增強 黃偉哲視察青鯤鯓、青山漁港防海水倒灌

中度颱風楊柳暴風圈午後進入西部平原，台南風雨逐步增強，市長黃偉哲中午過後前往將軍區青鯤鯓及青山漁港等沿海地區，確認抽水站...

楊柳颱風翻越中央山脈 鄭明典：颱風結構並沒有被破壞

中央氣象署預報中心科長劉宇其下午指出，楊柳颱風中心下午13時左右於台東縣太麻里附近登陸，目前中心位置在高雄東北東方，預計...

楊柳颱風來襲小三通受影響 金廈航線明中午前停航

楊柳颱風來勢洶洶，金門縣政府已經宣布今天晚上到明天上午停班停課，金門縣港務處稍早也發出小三通客運金門往返廈門、金門、泉州...

1把蔥快400元民眾嘆買不下去 本周青蔥創近10年新高

中颱楊柳下午1時登陸台東，受預期心理影響，各類蔬菜漲多跌少，8月10日國內青蔥每公斤平均價313.7元創近10年新高，今...

楊柳颱風登陸屏東下豪大雨...縣長視察抽水站 部落預防性撤離

楊柳颱風來勢洶洶，屏東縣長周春米上午到林邊官埔抽水站視察，為第一線的工班人員加油打氣。另外屏南山區春日鄉、來義鄉等雨量驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。